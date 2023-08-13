Гендир «Баварии» Дризен: мы были близки к сделке по Кепе, но он предпочёл «Реал»

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен признался, что мюнхенский клуб пытался подписать вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу, но тот принял решение присоединиться к мадридскому «Реалу» на правах аренды.

«Мы были близки к заключению этой сделки и действительно хотели представить Кепу сегодня. Но он предпочёл перейти в мадридский «Реал». Он испанец, поэтому принял такое решение», — приводит слова Дризена известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, что «Реал» хочет арендовать Аррисабалагу, поскольку основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа получил серьёзнейшую травму колена. Также сообщалось, что в услугах 28-летнего испанца заинтересована «Бавария», которая планировала заменить с его помощью ушедшего Яна Зоммера.

Аррисабалага выступает за «Челси» с лета 2018 года. В сезоне-2022/2023 испанский вратарь провёл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. Срок контракта 28-летнего Кепы Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.