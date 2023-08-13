Милитао пропустит девять месяцев из-за травмы

Стали известны сроки восстановления защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао, сообщает AS.

У Милитао был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Из-за повреждения защитник пропустит не менее девяти месяцев. Он может вернуться на поле одновременно с вратарём Тибо Куртуа, который получил серьёзную травму во время тренировки.

В ближайшие дни Милитао будет сделана операция. Эдер получил травму в начале второго тайма матча 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. На 50-й минуте его заменил Антонио Рюдигер.

«Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Голами в составе «сливочных» отметились Родриго и Джуд Беллингем. В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, набрав 78 очков в 38 матчах.