Милитао пропустит девять месяцев из-за травмы
Поделиться
Стали известны сроки восстановления защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао, сообщает AS.
У Милитао был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Из-за повреждения защитник пропустит не менее девяти месяцев. Он может вернуться на поле одновременно с вратарём Тибо Куртуа, который получил серьёзную травму во время тренировки.
В ближайшие дни Милитао будет сделана операция. Эдер получил травму в начале второго тайма матча 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао. На 50-й минуте его заменил Антонио Рюдигер.
«Реал» обыграл «Атлетик» со счётом 2:0. Голами в составе «сливочных» отметились Родриго и Джуд Беллингем. В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял второе место, набрав 78 очков в 38 матчах.
Комментарии
- 13 августа 2023
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:48
-
17:47
-
17:41
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:32
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:13
-
16:54
-
16:46
-
16:45
-
16:42
-
16:42
-
16:36
-
16:36
-
16:29
-
16:16
-
16:15
-
16:10
-
16:01
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:47
-
15:38
-
15:33
-
15:33
Партнерский контент