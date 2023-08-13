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«Динамо» — «Балтика»: Макаров забил второй мяч бело-голубых на 75-й минуте

«Динамо» — «Балтика»: Макаров забил второй мяч бело-голубых на 75-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Динамо» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Бессмертный – 55'   2:0 Макаров – 75'

На 75-й минуте полузащитник Денис Макаров забил второй мяч динамовцев.

Счёт в матче на 55-й минуте открыл защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички набрала четыре очка после трёх матчей. «Балтика» располагается на 12-й строчке. Подопечные Сергея Игнашевича заработали три очка. Лидирует «Краснодар» (12).

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