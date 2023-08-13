Защитник «Кубани» Веденеев прокомментировал ничью с «Соколом»

Защитник «Кубани» Максим Веденеев поделился впечатлениями от матча 5-го тура Мелбет Первой лиги с «Соколом». Игра в Краснодаре закончилась вничью — 0:0.

«Конечно, есть определённое разочарование, что не смогли выиграть, дожать соперника. Всё-таки настраивались на победу, на три очка. Но позитивно то, что не пропускаем вторую игру подряд, это очень хорошо. Нужно взять себе за правило играть сзади «на ноль». В таком турнире, как Первая лига, это очень важно. Все команды примерно одного уровня, много равных матчей, поэтому нужно исключить глупые ошибки, необязательные потери, всем отрабатывать в обороне, помогать друг другу, а свои голы мы обязательно забьём. Слежу ли за «Спартаком»? Разумеется. Как можно не следить за клубом, в котором вырос и получил футбольное образование? Но от комментариев по поводу игры «Спартака» воздержусь. Сейчас моя команда — «Кубань», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

19-летний Веденеев является воспитанником «Спартака». В «Кубани» защитник находится в аренде, права на игрока принадлежат «Спартаку».