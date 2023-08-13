Член совдира «Динамо» Гафин: «Реал Сосьедад» оказался наиболее заинтересован в Захаряне

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что «Реал Сосьедад» проявил наибольший интерес к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну среди всех возможных претендентов на трансфер футболиста.
«Они оказались наиболее заинтересованы в футболисте. Это в первую очередь проявляется в их настойчивости, скорости принятия договорённостей с нашим клубом.
Сколько денег получим гарантированно? Я не могу раскрывать условия сделки, потому что в каждом контракте есть пункт о конфиденциальности», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.
- 13 августа 2023
-
17:55
-
17:53
-
17:51
-
17:48
-
17:47
-
17:41
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:32
-
17:32
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:13
-
16:54
-
16:46
-
16:45
-
16:42
-
16:42
-
16:36
-
16:36
-
16:29
-
16:16
-
16:15
-
16:10
-
16:01
-
15:55
-
15:50
-
15:50
-
15:47
-
15:38
-
15:33
-
15:33