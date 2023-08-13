Член совдира «Динамо» Гафин: «Реал Сосьедад» оказался наиболее заинтересован в Захаряне

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что «Реал Сосьедад» проявил наибольший интерес к полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну среди всех возможных претендентов на трансфер футболиста.

«Они оказались наиболее заинтересованы в футболисте. Это в первую очередь проявляется в их настойчивости, скорости принятия договорённостей с нашим клубом.

Сколько денег получим гарантированно? Я не могу раскрывать условия сделки, потому что в каждом контракте есть пункт о конфиденциальности», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.