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ЦСКА — Сочи. Прямая трансляция
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Врач ЦСКА объяснил, почему Акинфеев не попал в стартовый состав на матч с «Сочи»

Врач ЦСКА объяснил, почему Акинфеев не попал в стартовый состав на матч с «Сочи»
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Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему 37-летний вратарь армейцев Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав команды на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», а также рассказал, в чём причина отсутствия нескольких футболистов в заявке московской команды.

«Сегодня, в игре с «Сочи», недоступны по медицинским показаниям для тренерского штаба будут Игорь Акинфеев, Бактиёр Зайнутдинов, Милан Гаич и Илья Агапов. У Акинфеева вчера появился небольшой дискомфорт. Несмотря на все предпринимаемые усилия, к сожалению, он сохранился и не позволяет ему принять полноценное участие в игре, поэтому он сегодня остался в запасе. У Зайнутдинова проблем нет, но решили не рисковать здоровьем и не включать его в заявку на матч. Милан Гаич проходит активное лечение, надеемся, в относительно короткие сроки решим его проблему. Ожидаем возвращение Ильи Агапова в общую группу уже на этой неделе. Карраскаль уже проходит тренировки по индивидуальной программе», — сказал Безуглов в видео в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, сегодня, 13 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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