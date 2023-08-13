Акинфеев не попал в стартовый состав ЦСКА на матч 4-го тура РПЛ с «Сочи»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав команды на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». 37-летний голкипер начнёт игру со скамейки запасных, вместе него с первых минут в воротах армейцев сыграет Владислав Тороп.

Помимо Акинфеева, в заявку ЦСКА на матч с «Сочи» попали следующие запасные: Шайхутдинов, Ермаков, Кучаев, Арбузов, Кисляк, Носков, Гайч, Рядно, Лукин, Файзуллаев.

Напомним, сегодня, 13 августа, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее команды объявили стартовые составы на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.