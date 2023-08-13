Дебютный гол Дисаси помог «Челси» сыграть вничью с «Ливерпулем» в матче 1-го тура АПЛ

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1.

На 18-й минуте встречи нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд — 1:0. На 29-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество гостей, но после просмотра VAR гол был отменён. На 36-й минуте новичок хозяев защитник Аксель Дисаси смог сравнять счёт в матче, забив дебютный гол за «Челси». Вскоре, на 39-й минуте, Бен Чилуэлл вывел «аристократов» вперёд, но этот мяч также был отменён после просмотра VAR, второй раз во встрече. В оставшееся время матча команды не смогли отличиться, счёт первого тайма стал окончательным во встрече — 1:1, ничья.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял пятое место в таблице, не сумев попасть в зону Лиги чемпионов. В свою очередь, «Челси» показал один из худших результатов за свою историю в АПЛ, заняв 12-е место и набрав лишь 44 очка.