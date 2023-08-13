Смолов: в Испании нет сильного давления на игроков. У Захаряна должно получиться

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал будущий переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Мы с Арсеном общались по поводу нескольких возможных его трансферов. Но про большую часть, которую писали в прессе, он сам не слышал. Про «Реал Сосьедад» мы с ним много обсуждали.

Мы с «Сельтой» ездили в Сан-Себастьян. В Испании нет плохих стадионов. Город вообще супер, очень современный. Там очень развита культурная жизнь, много классных ресторанов. В Испании очень любят футбол, но при этом нет сильного давления на игроков. Есть много факторов, чтобы у Арсена всё получилось», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».

Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.