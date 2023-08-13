Смолов: Норманн не говорил, что ему страшно. Но не буду осуждать его поступок

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о ситуации с норвежцем Матиасом Норманном.

«Я не сужу и не комментирую поступок Норманна, потому что не знаю, что происходило между ним и клубом. В коллективе он был абсолютно нормальным и адекватным, вёл себя уважительно. Мне обидно, что он не смог принести пользу команде, потому что он квалифицированный футболист.

Правда ли, что чувствовал страх? Не знаю. Он не говорил об этом в команде. Я не подходил и не спрашивал. Думаю, маловероятно, что он вернётся в «Ростов». Допускаю это, но то, что он спокойно будет играть и получать удовольствие, — я в это с трудом верю. Он не попрощался с одноклубниками. Но я не берусь судить. У него не так всё просто, как кажется. Если он захочет, то может прокомментировать», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».