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Смолов: «Динамо» нужны трансферы, если перед нами задача бороться за тройку

Смолов: «Динамо» нужны трансферы, если перед нами задача бороться за тройку
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о необходимости усиления состава команды за счёт новых футболистов.

«Сейчас у «Динамо» недостаточно конкурентоспособный состав. Мы заняли девятое место. Это ниже нашего потенциала. При этом мы проиграли и упустили седьмое место в очном поединке с «Оренбургом». Мы не усилились. Вернулся Бальбуэна, что супер и хорошая помощь. Но мы не усилились, сейчас если ещё Арсен уйдёт. Этого достаточно, но если ожидания от нас и задачи, которые озвучиваются, — это борьба за тройку, то нам нужны трансферы», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».

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