Смолов: Норманн просто вышел из командного чата. Как Клава Кока

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что сделал полузащитник бело-голубых Матиас Норманн после ситуации с расторжением контракта с московским клубом.
Норманн просто вышел из чата? Да, как Клава Кока (смеётся). Он просто не пришёл на тренировку. Нам потом Эли сказал, что он написал какое-то письмо и его не будет», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».
Напомним, 9 августа стало известно, что 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны и что футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.
- 13 августа 2023
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