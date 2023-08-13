Смолов: дожить бы до возвращения в Европу. В обозримом будущем в это не верю

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о вероятности возвращения российских клубов на евроарену.

«Таким плотным календарём готовят нас к еврокубкам? Дожить бы до этого времени. Мы какие уже в рейтинге? Не верю, что как игрок доживу до этого времени. Я просто не вижу, что в ближайшем обозримом будущем может что-то произойти и нас вернут в еврокубки. Если до 40 лет домучаюсь, то всё возможно (смеётся)», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».

Напомним, российские клубы в мае 2022 года были отстранены от участия в еврокубках на неопределённый срок. Команды РПЛ не могут принимать участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Это касается и женской Лиги чемпионов, и Юношеской лиги УЕФА.