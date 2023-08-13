Смолов — о поле в Воронеже: все штучки хороши. «Атлетико» вот с «Барсой» газон не поливал
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Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о качестве футбольного поля на стадионе воронежского «Факела».
«Помню, играл в Воронеже в прошлом году. Там странно, что на одном поле три разновидности газона. Поле в Воронеже специфическое, это правда. У них команда, которая хочет оставаться в РПЛ. В игре нет товарищей, все штучки хороши. Если вы помните, мадридский «Атлетико» не поливал и не постригал газон перед домашними матчами с «Барселоной» в своё время. Если испанцы себя так ведут, почему «Факел» не может? Это вполне нормально», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».
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