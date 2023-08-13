Казаев: надеюсь, у «Балтики» получится закрепиться в середине таблицы

Полузащитник и капитан «Балтики» Ян Казаев высказался о поражении своей команды от московского «Динамо» (0:2) в матче 4-го тура чемпионата России.
«Почему не сумели набрать очки? Потому что мы не забили, к сожалению. В отличие от соперника. Бывает, что не получается реализовать свои моменты. «Динамо» смогло это сделать и поэтому выиграло.
В чемпионате мы стартовали плохо. В Кубке России — хорошо. Там было две победы. В этом турнире регламент сложный, поэтому идём от игры к игре.
Уровень РПЛ намного выше, чем в ФНЛ. Больше не с чем сравнивать. Надеюсь, что у «Балтики» получится закрепиться в середине таблицы. Наша сильная сторона заключается в дисциплине и самоотдаче», — приводит слова Казаева «Евро-Футбол.Ру».
После четырёх туров «Балтика» занимает 12-е место в таблице чемпионата России, набрав три очка.
- 13 августа 2023
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:17
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:44
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:19
-
21:09
-
21:06
-
21:04
-
21:04
-
21:01
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:25