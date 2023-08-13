Казаев: надеюсь, у «Балтики» получится закрепиться в середине таблицы

Полузащитник и капитан «Балтики» Ян Казаев высказался о поражении своей команды от московского «Динамо» (0:2) в матче 4-го тура чемпионата России.

«Почему не сумели набрать очки? Потому что мы не забили, к сожалению. В отличие от соперника. Бывает, что не получается реализовать свои моменты. «Динамо» смогло это сделать и поэтому выиграло.

В чемпионате мы стартовали плохо. В Кубке России — хорошо. Там было две победы. В этом турнире регламент сложный, поэтому идём от игры к игре.

Уровень РПЛ намного выше, чем в ФНЛ. Больше не с чем сравнивать. Надеюсь, что у «Балтики» получится закрепиться в середине таблицы. Наша сильная сторона заключается в дисциплине и самоотдаче», — приводит слова Казаева «Евро-Футбол.Ру».

После четырёх туров «Балтика» занимает 12-е место в таблице чемпионата России, набрав три очка.