Клопп — о ничьей с «Челси»: мы сами позволили сопернику вернуться в игру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Челси» — 1:1.
«Начало игры было довольно убедительным: мы забили два замечательных гола, один из которых не был засчитан из-за офсайда. Далее мы сами отдали инициативу «Челси». Это придало игре другое направление, так что мы не контролировали ход матча.
Второй тайм был более открытым, у «Челси» было больше моментов, но в целом мы хорошо себя проявили в обороне.
На мой взгляд, мы сами помогли лондонцам вернуться в игру. В какой-то момент наши футболисты сели слишком глубоко и отдали много свободного пространства. Однако давайте будем позитивными. Эта команда заслуживает большого доверия. Я с нетерпением жду следующих матчей», – приводит слова Клоппа BBC.
В матче 1-го тура «Челси» пропустил от «Ливерпуля» на 18-й минуте, однако уже спустя 19 минут защитник синих Аксель Дисаси восстановил равенство в счёте. Сразу после этого ещё один игрок обороны «аристократов», Бен Чилуэлл, забил гол в ворота мерсисайдцев, однако он был отменён из-за офсайда.
- 13 августа 2023
-
23:55
-
23:53
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:26
-
23:26
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:56
-
22:52
-
22:52
-
22:48
-
22:42
-
22:42
-
22:36
-
22:32
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:17
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:51