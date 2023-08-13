Клопп — о ничьей с «Челси»: мы сами позволили сопернику вернуться в игру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Челси» — 1:1.

«Начало игры было довольно убедительным: мы забили два замечательных гола, один из которых не был засчитан из-за офсайда. Далее мы сами отдали инициативу «Челси». Это придало игре другое направление, так что мы не контролировали ход матча.

Второй тайм был более открытым, у «Челси» было больше моментов, но в целом мы хорошо себя проявили в обороне.

На мой взгляд, мы сами помогли лондонцам вернуться в игру. В какой-то момент наши футболисты сели слишком глубоко и отдали много свободного пространства. Однако давайте будем позитивными. Эта команда заслуживает большого доверия. Я с нетерпением жду следующих матчей», – приводит слова Клоппа BBC.

В матче 1-го тура «Челси» пропустил от «Ливерпуля» на 18-й минуте, однако уже спустя 19 минут защитник синих Аксель Дисаси восстановил равенство в счёте. Сразу после этого ещё один игрок обороны «аристократов», Бен Чилуэлл, забил гол в ворота мерсисайдцев, однако он был отменён из-за офсайда.