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Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал травму Игоря Акинфеева

Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал травму Игоря Акинфеева
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал ситуацию вокруг вратаря армейцев Игоря Акинфеева, который не попал в стартовый состав команды на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» из-за повреждения.

«Ситуация с Акинфеевым – так бывает. Мы знаем, сколько у Игоря с этим коленом всего было связано. Иногда от нагрузки возникает воспаление, его нужно убирать. Оно спонтанно, в день игры не удалось его убрать. Нет ничего серьёзного, профилактические меры. Весь сезон ещё впереди», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему 37-летний вратарь армейцев Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав команды. Голкипер почувствовал небольшой дискомфорт за день до матча с «Сочи».

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