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«Он нужен нам самим». Федотов прокомментировал интерес «Бешикташа» к Зайнутдинову

«Он нужен нам самим». Федотов прокомментировал интерес «Бешикташа» к Зайнутдинову
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий по поводу 25-летнего полузащитника клуба Бактиёра Зайнутдинова, которым интересуется «Бешикташ».

«У Зайнутдинова микроповреждение, которое не даёт играть в полную силу. Медосмотр в «Бешикташе»? Пока никаких медкомиссий, решений конкретных нет. Да, ведутся переговоры – не будем скрывать. Но на данный момент он нам нужен самим, очень плотный график. Сейчас шесть дней, и снова будет «тройничок». Два из них уже прошло», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, сегодня завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Сочи». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Победу одержали армейцы со счётом 3:1.

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