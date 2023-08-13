«Спортинг» объявил о подписании полузащитника «Лечче» Юльманна

Лиссабонский «Спортинг» официально объявил о покупке датского полузащитника «Лечче» Мортена Юльманна, сообщила пресс-служба клуба в «Твиттере».
Португальский клуб заплатил за опорного полузащитника € 18 млн. С футболистом заключён контракт до 30 июня 2028 года. За свой новый клуб Мортен будет выступать под 42-м номером.
24-летний датчанин перешёл в «Лечче» из австрийской «Адмиры» зимой 2021 года. Итальянский клуб заплатил за Мортена € 170 тыс. В составе «Лечче» Юльманн принял участие в 95 матчах, в которых отдал девять результативных передач. Воспитанник «Копенгагена» представлял сборную своей страны на чемпионатах Европы до 19 и до 21 года.
По данным специализированного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 15 млн.
- 13 августа 2023
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