«Спортинг» объявил о подписании полузащитника «Лечче» Юльманна

Лиссабонский «Спортинг» официально объявил о покупке датского полузащитника «Лечче» Мортена Юльманна, сообщила пресс-служба клуба в «Твиттере».

Португальский клуб заплатил за опорного полузащитника € 18 млн. С футболистом заключён контракт до 30 июня 2028 года. За свой новый клуб Мортен будет выступать под 42-м номером.

24-летний датчанин перешёл в «Лечче» из австрийской «Адмиры» зимой 2021 года. Итальянский клуб заплатил за Мортена € 170 тыс. В составе «Лечче» Юльманн принял участие в 95 матчах, в которых отдал девять результативных передач. Воспитанник «Копенгагена» представлял сборную своей страны на чемпионатах Европы до 19 и до 21 года.

По данным специализированного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 15 млн.