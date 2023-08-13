«Страсбург» обыграл «Лион» в матче 1-го тура Лиги 1

Сегодня, 13 августа, состоялся матч 1-го тура французской Лиги 1 между «Страсбургом» и «Лионом». Игра проходила на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск.

В первом тайме команды не смогли огорчить друг друга забитыми мячами, так что первая половина встречи запомнилась только заменой на 21-й минуте, вместо ангольца Клинтона Маты на поле появился 18-летний француз Саэль Кумбеди.

По истечении часа игры, на 63-й минуте, полузащитник хозяев Жан-Рикнер Беллегард отправил в сетку «Лиона» первый мяч. А уже спустя 12 минут Беллегард отдал голевую передачу на форварда Лебо Мотибу. На 88-й минуте аргентинский крайний защитник гостей Николас Тальяфико смог отыграть один мяч. Итоговый результат — 2:1 в пользу «Страсбурга».