Радимов назвал главного претендента на вылет в Первую лигу

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какую команду считает главным претендентом на вылет в Первую лигу по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Эксперт отметил, что у этого клуба есть кадровый недобор и ему не хватает исполнителей.
«Если у «Факела» не будет усиления, то это первый претендент на вылет. В прошлом сезоне были «Торпедо» и «Химки», а в этом таких пассажиров нет», — заявил Радимов в эфире «Матч Премьер».
Напомним, в воскресенье, 13 августа, «Факел» на выезде уступил «Зениту» со счётом 0:2. Воронежская команда занимает последнее место в турнирной таблице и является единственной командой, которая за четыре тура не смогла набрать очки. В следующем матче в чемпионате России «Факел» дома сыграет с «Пари НН».
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