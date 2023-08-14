Французская Лига 1: результаты матчей 1-го тура, турнирная таблица
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В воскресенье, 13 августа, были сыграны последние матчи 1-го тура французской Лиги 1. Действующий чемпион «ПСЖ» дома не смог одолеть «Лорьян» — 0:0. «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, на выезде уверенно обыграл «Клермон» — 4:2. «Лион» в гостях уступил «Страсбургу» — 1:2.
Все результаты матчей 1-го тура Лиги 1:
«ПСЖ» – «Лорьян» — 0:0;
«Ницца» – «Лилль» — 1:1;
«Марсель» – «Реймс» — 5:1;
«Страсбург» – «Лион» — 2:1;
«Брест» – «Ланс» — 3:2;
«Клермон» – «Монако» — 2:4;
«Монпелье» – «Гавр» — 2:2;
«Ренн» – «Метц» — 5:1;
«Нант» – «Тулуза» — 1:2.
Во главе турнирной таблицы идёт «Ренн», забивший пять мячей в ворота «Метца». По три очка также набрали ещё пять команд — «Монако», «Марсель», «Страсбург», «Тулуза» и «Брест».
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