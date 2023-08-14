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Стали известны претенденты на пост нового главного тренера сборной Италии

Стали известны претенденты на пост нового главного тренера сборной Италии
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Сборная Италии находится в поиске нового главного тренера национальной команды после ухода итальянского специалиста Роберто Манчини с должности.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Антонио Конте и Лучано Спаллетти являются главными претендентами возглавить сборную Италии.

Конте уже тренировал сборную Италии с 2014 по 2016 год. Тренер находится без работы после ухода из лондонского «Тоттенхэма». Спаллетти же покинул «Наполи» после чемпионского сезона неаполитанской команды.

Напомним, 14 августа Роберто Манчини покинул пост главного тренера сборной Италии из-за разногласий с президентом Федерации футбола Италии Габриэлем Гравиной. Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством итальянцы выиграли чемпионат Европы 2021 года, одолев в финале сборную Англии в послематчевой серии пенальти.

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