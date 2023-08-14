Карло Анчелотти высказался об Андрее Лунине и Кепе Аррисабалаге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру украинского вратаря мадридцев Андрея Лунина в матче против «Атлетика» (2:0) и прокомментировал слухи о возможном трансфере Кепы Аррисабалаги из «Челси».
«Лунин действовал очень хорошо, очень спокойно, сосредоточенно и с уверенностью в себе. Он хорошо забирал верховые мячи. У него было немного возможностей показать свои качества.
Кепа не игрок «Реала», и я не обсуждаю игроков, которых нет в команде», — приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, ранее сообщалось, что Кепа близок к переходу в мадридский клуб на правах аренды без права выкупа.
Аррисабалага выступает за «Челси» с лета 2018 года. В сезоне-2022/2023 испанский вратарь провёл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. Срок контракта 28-летнего Кепы Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.
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