Фёдор Чалов: рад за Захаряна. В текущей ситуации его переход — глоток воздуха

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».
«Очень рад за Захаряна. «Реал Сосьедад» играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант. Дай бог, чтобы всё получилось. С учётом ситуации вокруг — этот переход будет глотком воздуха для молодых ребят», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил информацию о том, что испанский «Реал Сосьедад» договорился с бело-голубыми о трансфере полузащитника Арсена Захаряна. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Арсен Захарян принял участие в трёх матчах, забил один мяч и оформил одну результативную передачу. Также на счету российского полузащитника одна игра в Фонбет Кубке России и один гол.
- 14 августа 2023
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