Кристиан Бистрович на этой неделе присоединится к ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что полузащитник Кристиан Бистрович на этой неделе присоединится к команде, однако продолжит работать по индивидуальной программе. Представитель армейцев также отметил, что первостепенным вопросом является восстановление футболиста.

«Кристиан в среду присоединится к команде, но продолжит работать по индивидуальной программе, потому что месяц назад ему сделали операцию. Предполагается, что восстановление займёт ещё какое‑то время, поэтому пока он будет работать индивидуально.

Рассматривает ли клуб новую аренду для него? На данный момент первостепенный вопрос — это восстановление футболиста», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

25-летний Бистрович принадлежит ЦСКА с января 2018 года. Контракт хорвата с клубом рассчитан до июня 2025 года. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Лечче» и «Фортуну Ситтард».