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Источник: ЦСКА не рассчитывает на Кристиана Бистровича

Источник: ЦСКА не рассчитывает на Кристиана Бистровича
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ЦСКА пытается найти варианты расставания с полузащитником Кристианом Бистровичем. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, ЦСКА рассматривает вариант как полноценной продажи хорватского футболиста, так и его аренды в другой клуб.

25-летний Бистрович перешёл в ЦСКА в 2018 году. За это время хорватский футболист успел побывать в аренде в турецких «Касымпаше» и «Карагюмрюке», итальянском «Лечче» и нидерландской «Фортуне Ситтард».

За ЦСКА полузащитник провёл 96 матчей во всех турнирах, отметившись в них восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Контракт Бистровича с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает хорватского полузащитника в € 2,5 млн.

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