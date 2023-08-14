Фёдор Смолов: желаю Кокорину остаться в «Фиорентине» — он может там конкурировать
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Мы с Кокориным на связи, но так — больше с какими-то оказиями поздравляем друг друга. Что касается «Фиорентины», насколько я знаю, там не такие простые у него отношения были. Я желаю ему там остаться. У Саши есть футбольные качества, и он может там конкурировать, точно да. Пожелаю ему успеха, чтобы не было повреждений и травм, чтобы он смог доказать свою состоятельность», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 12 августа, Кокорин забил за «Фиорениту» в товарищеском матче против греческого ОФИ. Российский нападающий уверенно реализовал выход один на один с вратарём.
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