Фёдор Смолов: желаю Кокорину остаться в «Фиорентине» — он может там конкурировать

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Мы с Кокориным на связи, но так — больше с какими-то оказиями поздравляем друг друга. Что касается «Фиорентины», насколько я знаю, там не такие простые у него отношения были. Я желаю ему там остаться. У Саши есть футбольные качества, и он может там конкурировать, точно да. Пожелаю ему успеха, чтобы не было повреждений и травм, чтобы он смог доказать свою состоятельность», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 12 августа, Кокорин забил за «Фиорениту» в товарищеском матче против греческого ОФИ. Российский нападающий уверенно реализовал выход один на один с вратарём.