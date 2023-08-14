Геркус: у «Локомотива» серьёзные проблемы

Бывший президент московского «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался об игре железнодорожников после завершения 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«У «Локомотива» дела хуже. После первых туров казалось, что у них временные трудности, но, похоже, проблемы там намного серьёзнее. Такая невнятная игра в атаке — смотрим на статистику ударов, проникновений в штрафную и не верим своим глазам. С таким подбором исполнителей у «Локомотива» это не просто тревожный звонок, это набат. При этом времени для исправления ситуации уже практически нет. Сейчас разумнее видится отказаться от сверхзадач, перестроиться попрагматичнее и тянуть до зимы, постаравшись быть к перерыву в верхней половине таблицы. Интересно, как они будут меняться, причём уже в ближайшем туре в игре с лидером, «Краснодаром», у них дома», — заявил Геркус в своих социальных сетях.

«Локомотив» после четырёх туров в РПЛ занимает девятую строчку в турнирной таблице с пятью набранными очками. Команда победила «Факел» со счётом 4:1, а ещё два очка набрала благодаря ничьим с «Рубином» (2:2) и «Крыльями Советов» (1:1). Кроме того, железнодорожники разгромно уступили ЦСКА со счётом 1:4.