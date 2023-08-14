«Ливерпуль» предложил за Лавиа £ 60 млн. «Челси» также претендует на игрока

Английский «Саутгемптон» получил от «Ливерпуля» предложение в £ 60 млн (€ 69,6 млн) за трансфер полузащитника Ромео Лавиа. «Челси» при этом пытается заполучить футболиста в свою команду, сообщает The Guardian.
По информации источника, переговоры по переходу Лавиа в один из клубов английской Премьер-лиги продолжаются. «Ливерпуль» отчаянно пытается усилить свою линию полузащиты, после того как «Челси» обогнал их в гонке за подписание Кайседо из «Брайтона».
Напомним, ранее «Саутгемптон» отклонил предложение «Ливерпуля» о переходе Лавиа за £ 46 млн ($ 58,5 млн). В «Ливерпуле» сочли, что такая цена слишком высока для футболиста с таким опытом, как у бельгийца.
Лавиа в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.
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