«Саутгемптон» получил от «Челси» новое предложение по Лавиа

«Саутгемптон» получил от «Челси» предложение в размере £ 48 млн ($ 61 млн) с учётом дополнительных выплат за трансфер полузащитника Ромео Лавиа, сообщает The Athletic. Оно поступило вечером в среду, 9 августа.

Переговоры по 19-летнему игроку продолжаются. Ранее «Саутгемптон» отклонил предложение «Ливерпуля» о переходе бельгийца за £ 46 млн ($ 58,5 млн). «Святые» хотят получить за Лавиа £ 50 млн ($ 63,6 млн). В «Ливерпуле» сочли, что такая цена слишком высока для футболиста с таким опытом, как у бельгийца.

Лавиа провёл в прошлом сезоне 34 матча за «Саутгемптон» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. При этом бельгиец пропустил некоторое время из-за травмы мышц бедра.

Материалы по теме «Челси» готовится сделать предложение по трансферу Лавиа

«Челси» вырвал ничью в матче с «Боруссией» Д: