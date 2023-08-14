Хадсон-Одои близок к переходу в «Фулхэм»
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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может стать игроком «Фулхэма» в ближайшее время, сообщает Sky Sports.
По информации источника, стороны двигаются к завершению сделки по трансферу Хадсона-Одои. Уже существует соглашение по многим аспектам перехода. К тому же отмечается, что есть осторожный оптимизм в том, что сделка будет завершена на этой неделе.
Напомним, ранее «дачники» предлагали за футболиста «Челси» около € 4,75 млн, однако «аристократы» готовы продать своего игрока не менее чем за € 9,5 млн.
Сезон-2022/2023 Хадсон-Одои провёл в «Байре» на правах аренды. Футболист сыграл в 21 матче, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.
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