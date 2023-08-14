Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда Арсен Захарян пройдёт медосмотр для «Реала Сосьедад»

Стало известно, когда Арсен Захарян пройдёт медосмотр для «Реала Сосьедад»
Комментарии

Медосмотр полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна перед переходом в испанский «Реал Сосьедад» запланирован на завтра, 15 августа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее о достижении договорённости с «Реалом Сосьедад» по трансферу 20-летнего Захаряна сообщили в руководстве «Динамо». Главный тренер бело-голубых Марцел Личка также подтвердил, что полузащитника уже можно считать игроком испанской команды.

По информации СМИ, сумма трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» составит около € 12 млн плюс бонусы. Контракт российского полузащитника с испанским клубом будет рассчитан на четыре-пять лет.

В нынешнем сезоне Захарян сыграл три матча за «Динамо» в РПЛ, отметившись в них одним голом и одной голевой передачей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Фёдор Чалов: рад за Захаряна. В текущей ситуации его переход — глоток воздуха
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023