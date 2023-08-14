Алдонин: Рядно забил просто великолепный гол, порадовал! Очень перспективный парень

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями об игре 17-летнего защитника армейцев Михаила Рядно, который забил красивый гол в матче с «Сочи».

«Самое главное, что ЦСКА в этой непростой игре забрал себе важные три очка. К сожалению, не обошлось без нервной концовки. После забитого мяча отдали «Сочи» инициативу. Необходимо отметить игру гостей. Даже в меньшинстве они смотрелись очень уверенно. Было тревожно, что победа может уйти прямо из-под носа.

Хочу сказать про несколько положительных вещей. Мне очень понравилась самоотдача Заболотного. Он забил классный гол и принёс команде победу, реабилитировался за промах в прошлом матче. И, конечно же, порадовал молодой Рядно — очень перспективный парень. Вчера он подключился к атаке и забил просто великолепный гол в девятку. Это позитивные вещи, которым нужно радоваться», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.