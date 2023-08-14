Уткин объяснил, почему переход Захаряна в «Реал Сосьедад» — отличный знак
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Известный комментатор Василий Уткин высказался о вероятном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад», отметив, что это является отличным знаком.
«Переход Захаряна — отличный знак. Ведь что, собственно, произошло? Постараюсь предельно просто. Все дети, которые увлекаются футболом, мечтают играть в Лиге Чемпионов. В наши времена у Захаряна всё равно получилось. Значит, он молодец, и удачи ему», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
По информации «Чемпионата», уже завтра, 14 августа, Захарян пройдёт медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад». Ранее представители «Динамо» сообщали, что договорённость о переходе 20-летнего полузащитника в испанский клуб достигнута.
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