Уткин объяснил, почему переход Захаряна в «Реал Сосьедад» — отличный знак

Известный комментатор Василий Уткин высказался о вероятном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад», отметив, что это является отличным знаком.

«Переход Захаряна — отличный знак. Ведь что, собственно, произошло? Постараюсь предельно просто. Все дети, которые увлекаются футболом, мечтают играть в Лиге Чемпионов. В наши времена у Захаряна всё равно получилось. Значит, он молодец, и удачи ему», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

По информации «Чемпионата», уже завтра, 14 августа, Захарян пройдёт медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад». Ранее представители «Динамо» сообщали, что договорённость о переходе 20-летнего полузащитника в испанский клуб достигнута.