Скворцов: европейские скауты стали следить за игроками из Казахстана

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов считает, что европейские скауты стали следить за футболистами из его страны. По мнению Скворцова, это обусловлено неплохой игрой национальной команды Казахстана.

«Как только сборную возглавил Магомед Адиев, мы стали показывать отличные результаты. Скорее всего, европейские скауты начали с этих пор пристально следить за нашими игроками. «Бешикташ» обратил внимание на Зайнутдинова, например.

Думаю, скауты поменяли мнение о казахстанских футболистах, они видят, что мы способны играть на высоком уровне. У нашей сборной есть цель. Если мы её добьёмся, то внимания и подписаний станет ещё больше. Выступать за свою сборную – огромная гордость, но теперь появляется дополнительная мотивация, ведь каждый хочет выступать за границей и попробовать свои силы в хорошем чемпионате», — приводит слова Скворцова Metаratings.