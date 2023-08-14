Скворцов: журналисты не знали и половины о скандалах в «Химках» при Гогниеве

Защитник «Химок» Лев Скворцов высказался о работе с экс-наставником подмосковной команды Спартаком Гогниевым и описал его тренерские качества. Также футболист рассказал, как реагировал на скандальную атмосферу в клубе при Гогниеве.
«Каким мне запомнился Гогниев в «Химках»? Каждый тренер помогает по-своему. Какие-то положительные моменты я от него перенял тоже. Спартак Артурович проводил отличные тренировки, давал хорошие упражнения. Мне кажется, он не смог донести до команды свои мысли, не все ребята восприняли его представления об игре. В целом он – отличный тренер со своим видением футбола.
Насколько тяжело было адаптироваться в атмосфере скандалов с Гогниевым? Я стараюсь не читать, что пишут в СМИ. В той истории журналисты не знали и половины от того, что происходило на самом деле. Особо не обращал внимания на недопонимания тренера с некоторыми игроками. Футболист с тренером должны лично уладить конфликт – так это и происходило. Это нормальное явление для футбола», – приводит слова Скворцова Metaratings.
- 14 августа 2023
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