Юрий Красножан высказался о росте уровня женского футбола
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о росте уровня женского футбола.
«Вырос ли уровень женского футбола? Имеющий глаза да увидит. Здесь и разговора не может быть. Позиция Российского футбольного союза, ФИФА, УЕФА — активно развивать женский футбол. К тому же огромную работу проводит департамент и комитет женского футбола РФС. Я просто удивляюсь их организаторским способностям. Суперлига качественная, создаются молодёжная лига, юношеская футбольная лига, девочки. Надо набраться терпения всем, через какое-то время, думаю, могут быть хорошие результаты», — приводит слова Красножана ТАСС.
60-летний Юрий Красножан возглавляет женскую национальную команду России с 2021 года.
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