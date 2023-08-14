Защитница «Локомотива» Мария Галай сравнила женский футбол с мужским

Защитница «Локомотива» Мария Галай высказалась об уровне женского футбола в России и сравнила его с мужским.

«Мне кажется, уровень женского футбола в России вырос, сейчас сложилась ситуация в стране, которую мы имеем, и без международных турниров рост притормозился. На данный момент, наверное, никак не сравнить с миром и Европой, поскольку мы закрыты от них. В организации мы, наверное, начинаем выходить на одинаковый уровень, у нас начинают появляться команды в структуре мужских клубов, как в Европе. Единичные академии, которых, думаю, должно быть больше, чтобы с малого возраста закладывалась база.

Физически мужской мощнее. Не думаю, что уровни мужского и женского будут равны, по крайней мере в России. Зависит и от того, что подразумевать под уровнем. По масштабности или специфике самого футбола, качеству игры. Если говорить о масштабности, мужской всегда будет выше и в приоритете. По качеству футбола: ну мы никогда не сможем выйти на один уровень с мужским по скорости работы с мячом и по исполнительскому мастерству, это должна быть система выстроенного обучения, пока у нас этого нет, не все люди, приходя в спорт, заинтересованы в том, чтобы научить.

Чтобы сказать: «Ой, как плохо», — сейчас нет такого, но улучшить всегда можно. Например, стадионы: в основном женщины играют и тренируются там, где хуже стадион, чем в мужском футболе, какие-нибудь маленькие некомфортабельные раздевалки. Возможность натуральных полей. Больше вложений не только в Суперлигу, в молодёжные команды и Первую лигу, чтобы в любой лиге был инвентарь, условия.

К сожалению, уже не так позитивно я смотрю на это. Думаю, женский футбол в России не будет интересен на 100%, как мужской. Мне кажется, что уже всё сделано, для того, чтобы как-то изменить отношение, но оно не меняется, и уже нет ответов на этот вопрос. Это просто менталитет такой нашего русского человека — неважно, мужской пол или женский, мы просто не умеем болеть за любой вид спорта все вместе», — приводит слова Галай ТАСС.