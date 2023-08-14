Малком забил первый гол за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Хиляля» Малком отметился своим третьим голом за новый клуб. Бразилец забил в дебютном матче чемпионата Саудовской Аравии, отличившись в первом тайме игры с «Абха»: это четвёртое результативное действие экс-нападающего «Зенита» в четырёх матчах за «Аль-Хиляль».
Малком на 31-й минуте откликнулся в районе 11-метровой отметки на точный пас форварда Салема Аль-Давсари, после чего переправил мяч в пустые ворота мимо нескольких соперников. На данный момент счёт в матче равный — 1:1.
Напомним, «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за Малкома € 60 млн. В июне форвард дебютировал за национальную команду Бразилии.
В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Футболиста признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.
- 14 августа 2023
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