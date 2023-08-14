Хубулов: «Крылья» отлично начали сезон. Посмотрим, что выйдет из этого в конце чемпионата
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Владимир Хубулов высказался о старте своей команды в начале нового сезона.
«Крылья Советов» отлично начали сезон. Надеюсь, так и будем продолжать. У нас молодая и перспективная команда. Футболисты будут работать, а в конце сезона уже посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
«Крылья Советов» набрали восемь очков в четырёх стартовых турах чемпионата России. Подопечные Игоря Осинькина занимают пятое место в турнирной таблице. В Фонбет Кубке России команда дважды уступила. Самарцы проиграли в родных стенах «Балтике» (2:3) и «Зениту» (0:1). Полузащитник Владимир Хубулов отметился двумя голами в шести играх во всех турнирах.
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