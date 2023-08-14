Лавиа решил перейти в «Челси», а не в «Ливерпуль»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа в ближайшее время станет игроком «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, бельгиец предпочёл переход в стан «аристократов», хотя у него также был вариант с «Ливерпулем». Оба клуба были готовы заплатить за футболиста около € 60 млн. 19-летнего хавбека подкупил тот факт, что «Челси» интересовался им ещё летом прошлого года.
Лавиа в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Ливерпуля» приобрести Лавиа.
- 14 августа 2023
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