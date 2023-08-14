Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Ахмат. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Волгарь» отправил в отставку главного тренера Конеева

«Волгарь» отправил в отставку главного тренера Конеева
Комментарии

Главный тренер «Волгаря» Анвер Конеев отстранён от руководства командой. Подготовку к матчу с «Енисеем» проведёт тренерский штаб во главе со старшим тренером Юрием Юхневичем, сообщает пресс-служба на официальной странице клуба во «ВКонтакте».

48-летний специалист Анвер Конеев успел поработать главным тренером в «Звезде» из Санкт-Петербурга, а также в качестве ассистента Владислава Радимова в «Зените-2», Игоря Лебедева в санкт-петербургском «Динамо», а также Романа Шаронова в «СКА-Хабаровск».

Последней встречей на посту главного тренера для Конеева стал домашний матч с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей 1:0. В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги «Волгарь» проиграл все пять матчей и занимает последнее место в турнирной таблице. Астраханцы забили три гола и пропустили 11.

Материалы по теме
Первая лига: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023