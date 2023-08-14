«Волгарь» отправил в отставку главного тренера Конеева

Главный тренер «Волгаря» Анвер Конеев отстранён от руководства командой. Подготовку к матчу с «Енисеем» проведёт тренерский штаб во главе со старшим тренером Юрием Юхневичем, сообщает пресс-служба на официальной странице клуба во «ВКонтакте».
48-летний специалист Анвер Конеев успел поработать главным тренером в «Звезде» из Санкт-Петербурга, а также в качестве ассистента Владислава Радимова в «Зените-2», Игоря Лебедева в санкт-петербургском «Динамо», а также Романа Шаронова в «СКА-Хабаровск».
Последней встречей на посту главного тренера для Конеева стал домашний матч с махачкалинским «Динамо». Встреча завершилась победой гостей 1:0. В нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги «Волгарь» проиграл все пять матчей и занимает последнее место в турнирной таблице. Астраханцы забили три гола и пропустили 11.
- 14 августа 2023
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