Экс-игрок ЦСКА Пономарёв: без Малкома «Зенит» укатится на 3-4-е место, и это только начало

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв в разговоре высказался о том, как «Зенит» будет играть без Малкома.
«Зенит» с Малкомом стал чемпионом пять раз подряд, и всё это из-за бразильца. Сейчас его нет, и кому играть? Раньше нагрузка «Зенита» была на атакующих футболистов, а теперь нагрузка будет на обороне. У петербуржцев она не такая качественная. В последнем матче с «Факелом» совершенно другая игра без Малкома. Семак не найдёт ему замену. Есть неплохие игроки, но Малком — уникальный футболист. «Газпром» купит кого-то, они богатые ребята, но даже с новым футболистом у «Зенита» мы не будем наблюдать такой яркой игры. Еле-еле петербуржцы справились с «Факелом». Без Малкома «Зенит» теперь укатится на третье-четвёртое место, и это только начало», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».
26-летний Малком перешёл из «Зенита» в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Сумма трансфера составила € 60 млн.
- 14 августа 2023
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