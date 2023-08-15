«Крылья Советов» ответили отказом на предложение ПАОКа в размере € 7 млн по Гарре

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что самарские «Крылья Советов» получили предложение от греческого ПАОКа по трансферу нападающего команды Бенхамина Гарре.
«ПАОК предложил за Гарре 7 миллионов евро, но в Самаре от них отказались. Почему? Предполагаю, что это связано с предстоящими выборами губернатора в сентябре.
Ну продадут «Крылья» Гарре за семь миллионов, а за четыре надо будет брать игрока на замену. Они не захотели шагать в неизвестность и ставить под угрозу хорошую игру ради трёх миллионов", – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
23-летний Гарре играет за «Крылья Советов» с января 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 3 млн.
В нынешнем сезоне аргентинский нападающий провёл шесть матчей, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.
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