Тен Хаг прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «МЮ» в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил мнение, что его подопечные способны играть лучше.

«Можно и лучше. Мы способны играть лучше. Но победой мы довольны. Соперник играл активно, и нам нужно было подстроиться. Пришлось биться за очки.

В АПЛ нет простых матчей, точно не с «Вулверхэмптоном». Это сложный соперник, и мы очень хорошо потрудились. Надо бороться в каждом матче.

Надеюсь, мы будем лучше обращаться с мячом в следующей игре. Онана совершал очень хорошие сэйвы, действовал очень спокойно. Очень хороший дебют. К счастью для нас, пенальти не был назначен. Можно спорить, но я думаю, что там его и не было», – приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0, отличился защитник Рафаэль Варан.