Криштиану Роналду отреагировал на свой первый трофей в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов.

«Очень горжусь тем, что помог команде выиграть трофей. Благодарю всех, кто был причастен к нашему успеху. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда оказывали мне поддержку. Наши болельщики потрясающе поддерживали команду. Это их заслуга тоже», — написал Роналду в одной из социальных сетей.

Напомним, в финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов 12 августа встречались два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Итоговый счёт матча 2:1 в пользу «Аль-Насра», Криштиану Роналду оформил дубль.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.

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