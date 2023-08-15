Испания — Швеция: стартовые составы команд на матч полуфинала ЖЧМ-2023
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Сегодня, 15 августа, на стадионе «Эден Парк» в Окленде (Новая Зеландия) состоится матч полуфинала женского чемпионата мира по футболу. Встретятся сборные Испании и Швеции. Стартовый свисток Эдины Алвес прозвучит в 11:00 мск.
Стартовые составы команд:
Испания: Коль, Кармона, Кодина, Паредес, Батлье, Путельяс, Абельейра, Бонмати, Кальдентей, Эрмосо, Редондо.
Швеция: Мушович, Андерссон, Эрикссон, Илестедт, Бьёрн, Рубенссон, Ангелдал, Рольфё, Асллани, Рюттинг-Канерюд, Блакстениус.
Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, вылетевшая по ходу нынешнего сезона на стадии 1/8 финала. Из действующих полуфиналисток никто ранее не побеждал на первенствах мира. В другом полуфинале играют сборные Австралии и Англии.
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