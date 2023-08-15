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Арбитр Федотов считает, что судья пропустил пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»

Арбитр Федотов считает, что судья пропустил пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
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Бывший футбольный судья Игорь Федотов дал комментарий по поводу спорного эпизода во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». По его мнению, в конце первого тайма должен был быть назначен пенальти в ворота «Факела».

«Я считаю, что на 43-й минуте Шадыханову следовало назначить 11-метровый в ворота «Факела». Игрок «Зенита» пробил по воротам, а дальше в него врезался защитник. Здесь нужно смотреть на действия футболиста «Факела». Либо подкат носит случайный характер и игрок старается убрать ноги, либо безрассудный — прыжок на скорости. По мне, тут второй вариант. Игрок «Факела» прыгнул и врезался в соперника. Это 11-метровый за безрассудные действия и жёлтая карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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