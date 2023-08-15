Геркус высказался за возможный переход России в Азию, рассмотрев пример саудовских клубов

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), заявив, что аргументы, которые приводились против такого шага РФС, можно разрушить новыми фактами.

«Вернусь к одной из своих любимых тем — перспективам перехода в Азиатскую конфедерацию. Один из контраргументов против перехода нашей страны в АФК опирался на слабость её главного клубного турнира. Какой смысл переходить в Азию, если там Лига чемпионов не приносит денег и слаба по уровню?

Как видим, уровень азиатских клубов может и расти. «Аль-Хиляль» — самый титулованный клуб в Азии и финалист прошедшей Лиги чемпионов, так вот, тот самый «Аль-Хиляль», помимо имеющихся суперзвёзд Кулибали и Миленковича-Савича, покупают нашего Малкома и, возможно, купят Неймара. Это же растущий уровень, не так ли?

Про деньги тоже есть новости. АФК резко поднимает призовые выплаты. Со следующего сезона финалисты получат по шесть миллионов долларов, а победитель — ещё шесть за победу. Вполне прилично, не правда ли?» — написал Геркус в своём телеграм-канале.